Crotone, finisce con l’auto nel canale di scolo: mezzo recuperato con l’autogru

Brutta disavventura per un automobilista che questo pomeriggio è finito fuori strada mentre percorreva Via Federico Fellini a Crotone. Per motivi ancora in fase di accertamento, l'auto è precipitata nel canale di scolo adiacente alla carreggiata: fortunatamente il conducente non è rimasto ferito.

Sul posto i Vigili del Fuoco, allertati dallo stesso malcapitato, che tramite l'ausilio di un'autogru hanno recuperato il mezzo. Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.