Furgone pieno di fuochi d’artificio parcheggiato in pieno centro, scatta il sequestro

You Pol, l’applicazione della Polizia scaricabile direttamente sullo smartphone, anche in forma anonima, continua a dare buoni risultati.

Nella mattinata di oggi, infatti, grazie ad una segnalazione arrivata sulla piattaforma, la Squadra Volante di Cosenza ha sorpreso e denunciato un uomo che vendeva abusivamente materiale esplodente.

Sulla App è giunta infatti la notizia che in una via principale del capoluogo, un furgone di bianco con apposto su un vetro un cartello con la scritta “Vendesi”, contenesse dei fuochi d’artificio.

Gli agenti hanno così controllato il mezzo e grazie al numero sul cartello ne hanno contattato il proprietario invitandolo a recarsi sul posto con le chiavi, dato che il furgone era chiuso.

Aperta la porta posteriore, chiusa con un lucchetto, sono stati rilevati numerosi cartoni che riportavano il simbolo del materiale esplodente e che l’uomo ha riferito di aver acquistato a buon prezzo da una persona che si trovava di passaggio, per poi utilizzarli durante le festività natalizie.

Sul posto è stato fatto arrivare anche un artificiere ed il personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Il materiale è così risultato non conforme ai canoni di sicurezza previsti e il quantitativo della massa attiva era di un livello maggiore rispetto a quello previsto.

Le scatole, 109 in totale, all’interno avevano quattro batterie di cui due con codici differenti, per un totale di 436 articoli pirotecnici, cosiddette batterie monotubo, e circa 150 kg di massa esplosiva. Il tutto è stato poi affidato ad una ditta per la custodia giudiziale.