Calcio, Serie D. Due nuovi inntesti nel Castrovillari, tesserati Novello e Candilio

Gabriele Novello e Giuseppe Candilio

L’Asd Castrovillari Calcio, comunica il tesseramento di Gabriele Novello, attaccante esterno, classe 1998, di Fuscaldo e figlio d’arte (papà Luigi indosso’ la maglia rossonera a cavallo degli anni ’80).

Cresciuto calcisticamente nella Vigor Lamezia, ai tempi della Lega Pro, passa nel Settore Giovanile (campionato Primavera) della Ternana, dopo aver fatto un campionato sotto quota under nelle file della Palmese in serie D (a 17 anni).

Successivamente passa nel Campionato di Gibilterra in Serie A, poi le due esperienze in Lega Pro a Rende e Catanzaro, dove pero’ la pandemia la fa da padrona. Dopo stop dei campionati riparte ancora in riva al Campagnano , ma questa volta il Rende è in Serie D, poi ancora veste la maglia della Gladiator (Santa Maria Capua Vetere) sempre in Serie D.

Prima della sua ultima esperienza in quel di Lamezia (sponda FC) conclusasi anzitempo per via del ritiro della squadra gialloblù dal campionato, lo scorso anno aveva avuto una nuova esperienza con la maglia della Glacis United nel massimo campionato Gibilterriano.

Trasferimento dal Formia poi del giovane Giuseppe Candilio, classe 2005, mezzala (ma non disdegna anche il ruolo di esterno basso) nato a Nola, cresciuto nell’Avellino, con esperienze nelle fila dell’under 19 della Mariglianese (Juniores nazionale).

Nell’anno della pandemia era passato nel settore giovanile della Salernitana, dopo lo stop forzato passa ai rossoneri della Palmese di Palma Campana . Quest’anno ha iniziato nel Formia (con 12 presenze 1 gol e 2 assist). Peppe Candilio , domenica scorsa ha già esordito nella gara Castrovillari – Siracusa lasciando un bel biglietto da visita a chi ha avuto modo di visionarlo.

Nelle ultime ore si registra la rescissione consensuale con il giovane Giacalone Simone ed il Trasferimento a titolo definito al Riccione United di Franck Teyou, quest’anno mai entrato in sintonia con i colori rossoneri, ad entrambi la società augura le migliori fortune sportive .