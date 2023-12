Fumogeno in curva nord durante Crotone-Cerignola, scatta un Daspo di tre anni

In occasione della partita tra il Crotone caldio ed il Cerignola, valevole per il campionato di Lega Pro, Girone C, e giocata lo scorso 21 settembre allo stadio Ezio Scida, nel settore curva nord un trentaduenne della tifoseria ospite ha acceso un fumogeno, il che gli è costato un Daspo per tre anni, con l’obbligo di presentarsi alla Polizia per due anni, tenuto conto che allo stesso soggetto era già stato notificato un provvedimento simile, questa volta emesso dal Questore di Potenza.

Il tifoso della provincia è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che, anche grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo ed elaborate dalla Scientifica, ha ricostruito l’episodio ed individuato nel giovane il responsabile. Quindi, è stata effettuata dalla Divisione Anticrimine la relativa istruttoria, che si è conclusa con la misura decisa dal questore della città pitagorica.