Furto nel bar di una stazione di servizio: inseguito e arrestato, trovata refurtiva

Un 49enne di Catanzaro è finito in manette per furto aggravato e ricettazione dopo essere stato pizzicato, in flagranza, da una pattuglia Radiomobile dei carabinieri del capoluogo di regione, mentre insieme ad un’altra persona, col volto coperto, avrebbe tentato di entrare nel bar di una stazione di servizio.

Dopo un breve inseguimento, difatti, l’arrestato è stato bloccato e trovato con gli attrezzi da scasso e con del materiale portato via dalla stessa stazione di servizio e di altro che si ritiene sia stato trafugato nei giorni precedenti. All’esito dell’udienza di convalida oer il 49enne sono stati disposti i domiciliari.