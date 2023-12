Calcio. Esordienti Under 13, buon inizio della Real Kroton al campionato fair play Dodo Gabriele

Buon inizio per gli under 13 della nel campionato esordienti “fair play” Dodo Gabriele: la formazione pitagorica porta a casa tre vittorie, con una grande prestazione contro l'Fc Crotone, in un derby vinto seppur di misura.

La compagine rossoblù, in due settimane, si prepara ora ad affrontare varie squadre professionistiche e blasonate tra cui Napoli, Lecce, Frosinone e Salernitana. Certamente una bellissima esperienza che consolida ancor di più la scuola calcio crotonese tra le più preparata a lanciare nuovi talenti.