Unarma incontra il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso

"Continuano senza sosta i nostri incontri in Calabria, come in gran parte d'Italia, tra la nostra organizzazione sindacale ed i rappresentanti istituzionali sul territorio. Quest'oggi, dopo l'incontro di qualche giorno fa con il governatore Roberto Occhiuto, abbiamo incontrato il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso" Lo dice Fabio Riccio, segretario generale regionale di Unarma in Calabria, a seguito di un incontro tra l'onorevole Filippo Mancuso ed una delegazione del Sindacato composta, oltre da Riccio, anche da Daniele Ciambrone (Vice Segretario Generale Regionale), da Vincenzo Spanò (responsabile della provincia di Crotone), da Raffaele Battaglia (responsabile della provincia di Catanzaro), da Emanuele Fragiacomo (segretario di sezione della Compagnia di Catanzaro) e Cardamone Giovanni (Responsabile di sezione compagnia di Girifalco).

"È stata occasione per poter donare il calendario di Unarma al massimo rappresentante dell'assise del Consiglio Regionale nonché è stata occasione importante di confronto con l'onorevole Mancuso sulle tematiche di nostra competenza, proponendo idee, fatta nello specifico dal collega Fragiacomo, come permettere ai Carabinieri di poter viaggiare a titolo gratuito sui mezzi pubblici calabresi per garantire altresì maggiore sicurezza dei cittadini" prosegue Riccio. "Abbiamo illustrato, inoltre, al Presidente Mancuso quelle che sono le problematiche procedurali per una reale ed efficiente sindacalizzazione dell'Arma dei Carabinieri, per la quale occorre l'appoggio della politica tutta ed in particolare di un partito attento al mondo del Comparto Sicurezza e Difesa qual'é quello del Presidente Mancuso".