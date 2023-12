Crotone. Auto va a fuoco nel centro storico, a rischio case e altre vetture

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Secondo incendio, in sole 24 ore, di un’auto a Crotone. Dopo quello registratosi lo scorso lunedì (QUI), un altro rogo ha interessato ieri sera una vettura parcheggiata nel centro storico cittadino.

La segnalazione è giunta ai vigili del fuoco di Crotone alle 21:20 e sul posto, in via Suriano, è intervenuta una squadra che con non poca difficoltà, viste le strade strette e le altre auto parcheggiate nelle viuzze, hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme che avevano interessato la parte anteriore di una Ford.

A tentare di spegnere il fuoco sono stati per primi e nell’immediatezza alcuni proprietari dei ristoranti della zona, utilizzando degli estintori: un tentativo non andato a buon fine, però.

I pompieri, arrivati mentre l’auto continuava a bruciare, hanno utilizzato un mezzo fuoristrada dotato di acqua, ed allungato il naspo cioè il tubo a manichetta installato sul pick up - per parecchi metri hanno raggiunto l’incendio e lo hanno estinto prima che raggiungesse delle abitazioni limitrofe, un’altra auto parcheggiata a bordo muro vicino ad alcune finestre, ed altre vetture che si trovavano a pochi metri di distanza. Presente anche la Polizia per le indagini del caso.