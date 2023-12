Nel bagno del negozio 280 chili di botti, in due denunciati a Crotone

Circa 280 chilogrammi di materiali esplodenti di libera vendita sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia di Crotone che ha anche denunciato una donna straniera ed un giovane italiano.

La Squadra Amministrativa della Divisione Pasi e dell’Ufficio di Gabinetto della Questura locale hanno eseguito un controllo in un negozio cittadino constatando che lo stesse vendesse alcuni prodotti pirotecnici, mentre altri, della stessa natura, erano accatastati nel bagno dell’attività, per gli agenti in pericolosissime condizioni di sicurezza e senza rispettare le prescrizioni imposte dalle norme in materia sul deposito di questo tipo di prodotti.

Da qui il sequestro e la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per i reati di fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti.