Fuochi in vendita per strada a Crotone, sequestrati 83 chili

Gli agenti della divisione Pasi della Polizia di Crotone hanno sequestrato un totale di 83 chili di materiale pirotecnico che era stato messo in vendita in due stand installati lungo una strada cittadina, nella zona dello stadio Ezio Scida, ma comunque in un luogo diverso da quello indicato nel provvedimento di autorizzazione. Ai responsabili è stata anche comminata una sanzione amministrativa per l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Le attività sono state svolte dal personale della Squadra Amministrativa della Questura, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e Siderno, e della Polizia Locale del capoluogo pitagorico.