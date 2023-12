Movimenti sospetti in una casa a Castrovillari, scovate dosi di cocaina

Sono stati dei movimenti anomali, considerate le circostanze di tempo, ad insospettire i carabinieri del Nor, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari, nel cosentino, che hanno così deciso di entrare in casa di un 23enne del posto, A.F. le sue iniziali.

Un’attenta perquisizione dell’abitazione ha consentito infatti di ritrovare 8 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e pronta per lo smercio al dettaglio, oltre ad un bilancino di precisione che di soluto si usa per la suddivisione dello stupefacente.

Nonostante il tentativo di nascondere la droga in cucina, i Carabinieri sono riusciti a scovarla ugualmente e in considerazione dei primi elementi raccolti, col coordinamento della Procura della Repubblica della città del Pollino hanno arrestato il giovane per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Al termine dell’udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Castrovillari per il 23enne sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’evolversi del procedimento.