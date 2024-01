Tragedia dell’Epifania sulla 106. È stato uno scontro frontale, si attende decisione su autopsia

Pare non vi siano dubbi sulla dinamica del tagico incidente che nel primissimo pomeriggio di ieri, a Montauro, nel catanzarese, è costato la vita a quattro giovani reggini in viaggio sulla statale 106 ed il ferimento grave di una quinta persona (QUI).

La dinamica, evidentemente, è tutta ancora in fase di esatta ricostruzione ma secondo gli quanto emerge dai primi rilievi le due vetture, una Fiat Panda ed una Fiat Idea si sarebbero scontrate frontalmente, un impatto che è stato fatale per gli occupanti della prima vettura, Domenico e Antonella Romeo (di 27 e 18 anni), Teresa Giorgi (34) ed Elisa Pelle (24), mentre - come noto - il 52enne soveratese che era alla guida della Idea è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Sempre in base a quanto finora appurato dai carabinieri le quattro vittime, che ricordiamo erano del reggino, stavano rientrando a San Luca dopo esser stati a colloqui con un loro congiunto ristretto nel carcere di Catanzaro.

Gli investigatori stanno cercando di capire se una delle vettura abbia o meno effettuato un sorpasso, invadendo così la corsia opposta.

Intanto le salme delle quattro vittime sono ancora nella sala mortuaria del Policlinico di Catanzaro che il magistrato che sta coordinando le indagini, ovvero il sostituto Stefania Caldarelli, decisa se autorizzare o meno l’autopsia e conseguenzialmente quando restituire i corpi ai familiari per le esequie. Infine, si attende il risultato dell’alcol test a cui è stato sottoposto il cinquantaduenne ferito.