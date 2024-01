Doppio incidente nella notte lungo la Statale 280: nessun ferito

Due distinti incidenti stradali si sono verificati nella notte lungo la Strada Statale 280, in prossimità di località Germaneto di Catanzaro. Stando a quanto si apprende, si tratta di sinistri non collegati tra loro ed avvenuti in prossimità dello stesso tratto.



Coinvolte complessivamente quattro automobili, che procedevano tutte in direzione Lamezia Terme. Fortunatamente, nonostante i danni ai veicoli, tutti gli occupanti sono rimasti sostanzialmente illesi o comunque feriti in modo lieve.

Sul posto, oltre al personale medico giunto preventivamente, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.