Cutro, si allontana da casa nonostante i divieti: arrestato

È stato beccato mentre guidava l'auto per le strade di Isola Capo Rizzuto, nonostante su di lui pendesse un divieto di allontanamento dal comune di residenza, e per questo motivo è stato arrestato.

L'uomo - M. G. - è stato fermato dai Carabinieri, impegnati in un regolare controllo stradale, lo scorso 7 gennaio. Oltre ad essere stato subito riconosciuto, è stato accertato come fosse sottoposto a sorveglianza speciale nel vicino comune di Cutro.

Al termine delle formalità l'uomo è stato riaccompagnato a casa in stato di arresto. In attesa di giudizio per direttissima è stato così posto ai domiciliari.