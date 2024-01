Caulonia. Tari 2017 insoluta, Comune invita cittadini a regolarizzarsi

L’assessorato al bilancio del Comune di Caulonia, nel reggino, avvisa i cittadini che a seguito di una attività di monitoraggio sulle attività svolte dalla società Sogert, la concessionaria per la riscossione dei tributi dell’ente per i ruoli entro il 31 dicembre del 2022, è emerso che, in riferimento alle comunicazioni di intimazione di pagamento della Tari per l’anno di imposta 2017, risultano agli atti diverse posizione non regolarizzate.

Pertanto, l’Amministrazione esorta ed invita i residenti che ad oggi non siano ancora in regola con il saldo 2017, per non incorrere in azioni cautelari o esecutive, come procedimenti coattivi di riscossione forzosa o pignoramenti, da parte di Sogert, di recarsi presso gli uffici di quest’ultima, in via Aldo Moro 8 a Caulonia, per definire bonariamente e con urgenza la pendenza del tributo.

L’Amministrazione Comunale rimane a disposizione della cittadinanza con l’intento di facilitare le procedure e soprattutto di scongiurare eventuali pignoramento da parte della concessionario che hanno, in passato, destato malumore sociale.