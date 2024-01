Incidente auto governatore: dopo l’intervento nottata tranquilla per la segretaria

Veronica Rigoni

Veronica Rigoni ha trascorso una nottata tranquilla, i suoi parametri vitali sono tutti nella norma e la prognosi è ovviamente ancora riservata.

Come noto, Rigoni, segretaria particolare di Roberto Occhiuto, ieri pomeriggio era a bordo della Range Rover insieme al governatore della Calabria e parte del suo Staff, quando l’auto - per cause ancora da chiarire - è andata a finire contro un guard rail (QUI).

Nello scontro anche il presidente è rimasto leggermente ferito, sebbene in modo lieve, riportando una lussazione alla spalla sinistra e qualche contusione. Stanotte, riferiscono dal suo ufficio stampa, ha riposato senza alcun particolare problema.

Ad avere la peggio, purtroppo, è stata invece Rigoni, che portata in ospedale a Catanzaro l’elisoccorso, gli è stato diagnosticato un trauma cranico con una emorragia cerebrale. Nella stessa serata di ieri è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, che è andato bene, la Tac post operatoria non ha fatto emergere, infatti, delle criticità.