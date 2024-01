Incidente sull’A2: coinvolta auto con a bordo Occhiuto ed il suo staff

Foto: Facebook

Brutta disavventura questo pomeriggio per il governatore Roberto Occhiuto e parte del suo staff: l'auto sulla quale stavano viaggiando infatti è rimasta coinvolta in un incidente stradale, essendo andata a sbattere contro il guard-rail poco prima dello svincolo per Lamezia Terme, sull'Autostrada A2.

A bordo del mezzo, oltre al governatore, viaggiava anche il figlio, la segretaria e l'autista. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave, anche se sia il presidente che la segretaria sono stati trasferiti presso l'ospedale di Catanzaro per dei controlli: entrambi infatti avrebbero riportato delle contusioni e dei lievi traumi, motivo per il quale saranno sottoposti a radiografie.

Sul posto rapidamente giunti i sanitari del 118 (sia dalla stazione di Vibo Valentia che da quella di Catanzaro) assieme all'elisoccorso. Poco chiara la dinamica del sinistro, causato - si ipotizza - da una perdita di aderenza sull'asfalto. Il gruppo si stava dirigendo a Cosenza per partecipare al congresso provinciale di Forza Italia.