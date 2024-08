Incidente sull’Autostrada A2 tra Pizzo e Lamezia, investita una persona

Ancora un incidente lungo l'A2 del Mediterraneo, questa volta avvenuto tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme: per motivi ancora in fase di accertamento, è stato investito un uomo, un cittadino straniero, che in quel frangente pare stesse scendendo dalla sua auto venendo travolto da un'altra vettura in transito.



Sul posto sono rapidamente giunti i soccorsi, che vista la gravità della situazione hanno dovuto allertare l'elisoccorso. Presenti, oltre alle forze dell'ordine, anche le squadre Anas che hanno dovuto chiudere completamente il transito sulla carreggiata.

Notizia in aggiornamento