Crotone. Scarica un frigo in periferia, beccato dalla fototrappola e sanzionato

Si è fermato con il furgone in una zona periferica di Crotone, ha aperto il portellone, ha tirato fuori un vecchio frigorifero e lo ha abbandonato senza remore a fianco ad altri rifiuti.

Un gesto eseguito forse nella convinzione di essere al riparo da occhi indiscreti ma così non è stato dato che le fototrappole installate dalla polizia locale lo hanno immortalato consentendo di identificarlo e sanzionarlo, oltre a imporgli di recuperare il rifiuto e smaltirlo correttamente: d’altronde in città sono presenti ed operative delle apposite isole ecologiche.

Un altro risultato dunque per il Noa, il Nucleo Operativo Ambientale del Comando di Polizia Locale, coordinato dal comandante Francesco Iorno, attivo nel contrasto all’abbandono indiscriminato di ingombranti, una attività che, come in questo caso, conta anche sulle fotocamere installate in diversi quartieri cittadini.