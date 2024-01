Igiene urbana, a Corigliano-Rossano parte collaborazione con l’arcidiocesi

Nell’ambito delle fasi preparatorie all’avvio del nuovo Servizio di Igiene Urbana nella città di Corigliano-Rossano, previsto per il prossimo 1 maggio 2024 con l'implementazione del sistema "porta a porta" su tutto il territorio e l’eliminazione dei cassonetti stradali, presso l’azienda Ecoross si è svolta di recente una riunione con i rappresentanti della Vicaria cittadina.

L'iniziativa, che fa seguito all'incontro tra il management aziendale e l'Arcivescovo di Rossano-Cariati S.E. Mons. Maurizio Aloise, è finalizzata a coinvolgere l'intera cittadinanza nelle attività di informazione e sensibilizzazione.

La riunione si è concentrata sulla necessità di promuovere la partecipazione della comunità, evidenziando l'importanza di una gestione sostenibile dei rifiuti e della collaborazione per preservare l'ambiente e migliorare il decoro cittadino.

Nel corso dell'evento è stato condiviso il calendario degli incontri presso le parrocchie di Corigliano-Rossano, previsti dal progetto e già avviati, durante i quali lo staff di Ecoross sta procedendo ad illustrare i dettagli del nuovo Servizio di Igiene Urbana. Questi momenti di condivisione si rivelano fondamentali per informare i cittadini sul funzionamento del sistema "porta a porta" e per sottolineare il ruolo cruciale che ognuno può svolgere adottando comportamenti virtuosi e responsabili.

Il coinvolgimento dell'Arcidiocesi in questa fase propedeutica sottolinea l'importanza della collaborazione tra istituzioni civili e religiose per affrontare le sfide ambientali. La comunità di Corigliano-Rossano è chiamata a partecipare attivamente al nuovo Progetto, contribuendo così a costruire un futuro più sostenibile e a migliorare la qualità della vita in ambito urbano.