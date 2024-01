Mentre va a scuola le scippano il telefonino, descrive il presunto ladro e lo fa arrestare

Un 26enne residente a Cutro è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Crotone, secondo i quali avrebbe scippato il telefonino dalle mani di una minorenne mentre quest’ultima, a piedi lungo una via del centro, andava a scuola.

Il giovane, con diversi pregiudizi penali per rapina, a bordo di una bicicletta sarebbe riuscito a strapparle il cellulare, appropriandosi anche di 40 euro che la ragazza teneva nella cover, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

Gli agenti delle volanti, intervenuti subito, hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima, che è riuscita a fornire una descrizione dell’uomo e del mezzo utilizzato; proprio grazie a questi dati, subito trasmessi a tutte le pattuglie della Polizia presenti sul territorio, gli agenti della Mobile sono riusciti a individuare il 26enne mentre era ancora in bici.

Sulla base degli elementi forniti dalla minorenne, il giovane è stato quindi arrestato e su disposizione della Procura portato in carcere, mentre il cellulare e i 40 euro sono stati recuperati.