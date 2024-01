Rossano, locale frequentato da pregiudicati: disposta la chiusura

Un locale ubicato in una nota via di Rossano è stato chiuso dagli agenti del locale commissariato a seguito di una serie di controlli svolti a tutela dell'incolumità pubblica. Questo il provvedimento deciso dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, che ha disposto la chiusura del pubblico esercizio per una settimana.

In particolare, il locale è risultato essere un luogo di ritrovo abituale di pregiudicati e soggetti riconducibili alle organizzazioni criminali operanti sul territorio. Al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose per i comuni avventori, è stata disposta una chiusura temporanea vista la pericolosità sociale del posto.