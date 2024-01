Tentano la truffa ad un’anziana ma in casa c’è il figlio poliziotto: pizzicati

Un altro raggiro ad un’anziana calabrese è stato smascherato ed impedito questa volta dagli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria che hanno per questo arrestato due persone, entrambe di origini campane, colte in flagranza del reato di tentata truffa aggravata.

Il modo d’operare dei malviventi anche in questo caso non cambia affatto: dopo aver preso contatti telefonici con la vittima, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, hanno richiesto del denaro per evitare la carcerazione di un familiare che aveva provocato un grave incidente stradale.

Determinante ai fini dell’arresto il fatto che, al momento della telefonata, era presente in casa il figlio della donna, un Ispettore della Polizia di Stato che presta servizio nella Scientifica e che, compreso quanto stesse accadendo ha retto il gioco parlando con l’uomo al telefono e ricevendo delle precise indicazioni sul luogo dell’appuntamento per la consegna della somma richiesta, subito dopo però allertando i colleghi della Mobile che, rapidamente, hanno messo in piedi un servizio che ha consentito di bloccare i due .

L’esito positivo dell’attività investigativa, conclusasi con l’arresto dei due campani, processati per direttissima, è stato possibile grazie alla tempestività della segnalazione.