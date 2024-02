Melito e Bagaladi. Gioco illegale: denunciati tabacchino e circolo, sequestrati Vlt

I carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, hanno eseguito nei giorni scorsi, tra Melito e Bagaladi, dei servizi contro le violazioni in materia di scommesse sportive on-line e videolottery non autorizzate, passando al setaccio gli avventori dei locali ed effettuando delle verifiche tecniche sulle slot machine e sui terminali VLT presenti, le cui apparecchiature devono necessariamente rispondere ad un server centrale che gestisce l'intera rete nazionale.

Al termine i militari hanno denunciato alla Procura i titolari di una tabaccheria e di un circolo ricreativo per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Inoltre il secondo dovrà rispondere anche del reato di frode informatica dal momento che è stata riscontrata la presenza di cinque slot machines senza titoli autorizzativi e sigilli di garanzia, con le schede di gioco che erano accessibili e non collegate alla rete statale gestita dall’Agenzia delle Dogane. Elevate inoltre sanzioni amministrative che oscillano tra i 5mila e i 50mila euro per ciascun apparecchio.

Attraverso l’alterazione di alcune componenti informatiche, in particolare, gli investigatori ritengono sia stato aggirato il controllo dell’agenzia per evadere i tributi dovuti in materia di scommesse. Le apparecchiature, insieme al loro incasso, sono state quindi sottoposte a sequestro.