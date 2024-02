Violenza di genere, studenti del Donegani a lezione di legalità con i poliziotti crotonesi

Continuano gli incontri del progetto “Pretendiamo Legalità”. Nella mattinata di ieri, martedì 6 febbraio, nell’ambito delle iniziative intraprese per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, e per informare i ragazzi su come prevenirla e quali strumenti utilizzare per denunciarla, i poliziotti della Questura di Crotone hanno fatto visita agli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani” del capoluogo pitagorico.

Un confronto aperto e interessato con gli agenzi ai quali i ragazzi hanno sottoposto numerose domande sul tema ed imparando importanti notizie su questa drammatica tematica e su come affrontarla.