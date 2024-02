Controlli ad alto impatto nel cosentino: tre denunce, ritirate altrettante patenti

Continuano i servizi cosiddetti ad Alto Impatto, condotti in maniera congiunta dalle forze dell’ordine del cosentino - Polizia, Carabinieri e Guardia Di Finanza -, che nelle scorse ore hanno identificato oltre 800 persone e controllato più di 500 veicoli, arrivando a denunciare a piede libero tre persone, a contestare 15 violazioni al Codice della Strada e a ritirare tre patenti.

Le attività hanno interessato, in particolare, il capoluogo bruzio ed i comuni di Cassano Allo Ionio, Scalea, e Corigliano-Rossano. Nel dettaglio, i tre denunciati sono stati deferiti due per uso personale di sostanze stupefacenti, ed uno per il possesso di attrezzi atti allo scasso.

Sotto la lente anche alcuni esercizi commerciali ed un circolo ricreativo al quale è stata contestata l’omessa denuncia fiscale relativa alla vendita e somministrazione di prodotti alcolici. Sono stati controllati, inoltre, numerosi individui sottoposti alla misura degli obblighi di legge e con pregiudizi penali.