“Athena”. Annullata misura cautelare per un 29enne, rinvio al Tdr per 34enne

La Corte di Cassazione

La sesta sezione della Corte di Cassazione, accogliendo le richieste avanzate dagli avvocati Ettore Zagarese, Umberto Tarantino, Danilo Galluzzi e Giovanni Mazzia, ha annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip antimafia di Catanzaro nei confronti di un 29 enne, S.E., nato a Cassano Jonio ma residente a Corigliano-Rossano, e di un 34enne, D.G.D., di Trebisacce disponendo per quest’ultimo il rinvio al Tribunale del riesame del capoluogo di regione per una diversa valutazione.

Entrambe coinvolti nell’inchiesta Athena (QUI), il 29enne, per il quale - in virtù del totale annullamento pronunciato dagli Ermellini - cadono tutte le esigenze cautelari, era indagato per aver agevolato consapevolmente e volontariamente la ‘ndrangheta del cassanese, con la ricettazione di alcune armi da fuoco che poi avrebbe messo a disposizione della cosca; al 34emme, invece, si contestava la presunta partecipazione ad un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico, oltre che ad alcuni episodi di cessione di droga

Accuse queste che, a seguito del provvedimento di annullamento emesso dalla Cassazione, vengono quindi ad essere fortemente ridimensionate.