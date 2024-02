Nel soffitto una pistola clandestina e munizioni, anziana finisce in manette

Una donna di 78 anni è finita ai domiciliari dopo che in una intercapedine del soffitto di casa, avvolta in un panno, i carabinieri gli hanno trovato una pistola della Sig con 103 colpi 9x21, il tutto chiuso in un sacchetto di plastica.

A fare la scoperta sono stati militari di Gioia Tauro, durante un controllo eseguito sui detentori legali di armi. Il marito della donna, deceduto da anni, era anch’egli tra questi e pertanto gli uomini dell’Arma hanno proceduto ad una verifica nell’abitazione della moglie.

All’esame visivo, la pistola è risultata con la matricola abrasa, proceduta di solito usata per nasconderne la provenienza. Da qui la contestazione alle donna del reato di detenzione d’arma comune da sparo e di munizioni, oltre alla violazione della normativa relativa al possesso di un’arma clandestina.