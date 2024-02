Furti nei negozi nel cosentino: acciuffati in tre, due finiscono in manette

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Tre persone, due uomini di Castrolibero ed uno di Cosenza, rispettivamente di 31, 44 e 31 anni, sono stati arrestati, con i due 31enni che sono finiti ai domiciliari mentre il 44enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, dove deve permanervi durante la notte ovvero dalla 21 e fino alle 7 del mattino.

I carabinieri della Stazione del popoloso centro del cosentino sono intervenuti in occasione di due tentati furti aggravati avvenuti rispettivamente in un supermercato e un negozio che vende dolciumi e prodotti da forno ed, inoltre, per un altro furto aggravato subito, anch’esso di notte, da un ottico del posto.

Avviate le indagini gli investigatori sono risaliti ai tre indagati per i quali la Procura della Repubblica bruzia ha richiesto al Gip del Tribunale l’applicazione di una idonea misura cautelare.

In particolare, il 31enne di Castrolibero è ritenuto responsabile di tutti e tre i fatti delittuosi; al 44enne suo compaesano si addebitano il tentato furto nell’esercizio commerciale di vendita di dolciumi e, insieme al 31enne cosentino, anche il colpo nel negozio di ottica.