Tenta una rapina ad una sala scommesse, ma viene braccato dal titolare: arrestato

Sarebbe riuscito a rapinare una sala scommesse sita lungo la centralissima Via XXV Aprile a Crotone, venendo però inseguito e braccato dal titolare della stessa. Una scena da film quella accaduta lo scorso 8 febbraio: film che si conclude oggi con l'arresto di un uomo, quarantottenne del posto, individuato dopo le pressanti indagini della Polizia.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe entrato nella sala scommesse con il volto coperto da un passamontagna, aggredendo il titolare dell'attività al fine di farsi consegnare la cassetta con gli incassi - pari a 950 euro - per poi tentare la fuga. Proprio il titolare dell'attività però, nonostante la lite, è riuscito ad inseguire il rapinatore per diverse centinaia di metri.

Sentendosi braccato, questo ha abbandonato la refurtiva e si è poi dileguato per le vie del centro. La vittima ha poi allertato la polizia, che ha subito avviato le indagini riuscendo in breve tempo a risalire al soggetto, già noto alle forze dell'ordine. Motivo per il quale è stato tratto in arresto per rapina e trasferito nel carcere cittadino.