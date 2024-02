Crotone, inaugurato il cantiere per il nuovo Liceo Gravina

È stato inaugurato stamattina il cantiere del primo lotto dei lavori per la realizzazione del nuovo liceo Gravina a Crotone, in località Acquabona, opera attesa da circa 60 anni. Presenti all’inaugurazione il presidente dell’ente intermedio, Sergio Ferrari, il suo vice, Fabio Manica, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ed il dirigente dell’istituto scolastico, Antonio Santoro, oltre che al progettista.

Come ha spiegato Ferrari si tratta di un primo lotto funzionale, fatto in base a un fondo di due milioni di euro intercettato dal Pnrr, a cui presto si aggiungeranno i fondi necessari per il completamento, da parte della Regione. Per questo primo lotto i tempi di realizzazione sono stimati in un anno e mezzo, e terminati, vi potranno essere trasferite aule e la direzione dell’istituto, in attesa del completamento che dovrebbe portare in un unico immobile tutti i plessi del Gravina.

Ha espresso la sua soddisfazione il presidente Ferrari, per questo primo cantiere inaugurato nel 2024, ed a cui, a suo dire, altri ne seguiranno a breve, nell’ambito delle deleghe di competenza della Provincia. Sul progetto inizialmente erano stati stanziati 4 milioni di euro, poi destinati dalla Regione in altri impegni; adesso, per Ferrari, c’è la rassicurazione da parte della giunta Occhiuto di un altro finanziamento per completare l’opera.

Altrettanto soddisfatto il dirigente Santoro, considerate, anche le oggettive difficoltà in cui gli studenti ed il corpo scolastico ha vissuto in questi anni, sotto diversi punti di vista. Il sindaco Voce, da parte sua, ha sottolineato che nella stessa area in cui sorgerà il liceo ci sarà i primi di marzo anche l’inaugurazione del primo cantiere del progetti di Antica Kroton. L’area in questione, infatti, è di interesse archeologico, e la scuola sarà costruita con una sopraelevazione, che consentirà, nel contempo, la visione dei reperti che saranno rinvenuti e valorizzati.