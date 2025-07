Lavori pubblici, la Guardia di Finanza visita Comune e Provincia di Crotone

I militari della Guardia di Finanza hanno acquisito una serie di documenti in diversi enti del crotonese, al fine di verificare gli iter relativi ad alcune opere pubbliche.

Questa mattina si è svolta la visita a sorpresa su richiesta della Procura pitagorica, che ha riguardato il Comune capoluogo e la Provincia, ma anche quello di Cirò Marina.

In particolare, stando a quanto appreso sin'ora, i militari avrebbero acquisito documenti legati ad incarichi per vari servizi connessi a diverse opere pubbliche (progettazione, ingegneria, architettura), tra cui figurerebbe anche la costruenda piscina comunale, ossia l'ex Coni sul lungomare cittadino.

La documentazione prelevata sarebbe compresa tra il 2022 ed il 2023, e riguarderebbe anche alcuni affidamenti diretti.