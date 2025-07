Gdf in Comune a Crotone, Voce: “sempre agito nella legalità e trasparenza”

Dopo la notizia di ieri sull’acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti legati ad incarichi per vari servizi (QUI), ed eseguita nel Comune del capoluogo pitagorico, così come in quello di Cirò Marina e negli uffici della Provincia, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha voluto ribadire la “massima disponibilità alle autorità competenti”.

Quelle delle fiamme gialle sono iniziative alle quali l’amministrazione comunale “ha sempre garantito la massima apertura e trasparenza nella consapevolezza che tali azioni rappresentano strumenti fondamentali per la tutela dell’interesse pubblico e per il corretto funzionamento della cosa pubblica”, ha affermato il primo cittadino.

Amministrazione che, assicura ancora Voce, continuerà a offrire il suo contributo “con spirito costruttivo e nel rispetto delle prerogative di ogni organo coinvolto, confermando la propria fiducia nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine nella piena convinzione che ogni attività di verifica e controllo rappresenti un importante presidio a tutela della legalità e della correttezza dell’azione amministrativa”.

Il sindaco ha infine voluto puntualizzare che la sua Amministrazione “ha sempre agito nel rispetto delle norme, ponendo al centro della propria azione i principi di trasparenza, legalità e servizio alla cittadinanza” e che dunque, confidando nelle istituzioni, continuerà “a operare con serietà e determinazione nell’interesse della comunità”.