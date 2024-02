Baccato a spacciare in centro ed insieme a un minore, arrestato 19enne

Spacciava droga nel centro cittadino, dove è stato sorpreso con alcune dosi di marijuana e in compagnia di un minorenne. È accaduto a Bagnara Calabra, nel reggino, dove sono scattate le manette per un diciannovenne. Ad eseguire l’arresto i Carabinieri della Stazione locale, alla cui vista il giovane avrebbe tentato di allontanarsi e disfarsi di alcuni involucri che aveva in una tasca, gettandoli ai piedi di un albero.

Un movimento repentino che non è sfuggito ai militarti che lo hanno così fermato e, una volta perquisito, lo hanno trovato con tre dosi di marijuana pronte per essere vendute, oltre che con più di 150 euro in contanti. Da qui ne è scaturita anche una perquisizione a casa del 19enne, dove sono state trovate altre nove dosi dello stesso stupefacente.

Il giovane, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto ai domiciliari con l’accusa, appunto, di detenzione e spaccio di droga.