Vacche allo stato brado, il sindaco di Verbicaro chiede incontro in Prefettura

Il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, ha richiesto un incontro urgente al Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, per una problematica che prosegue "da circa 30 anni" e che provoca il "danneggiamento della proprietà privata" nonché la "minaccia all'incolumità delle persone provocato".

Il primo cittadino si riferisce alla presenza di circa 70 vacche allo stato brado, che pascolano liberamente all'interno di tutto il territorio comunale. Animali che apparterrebbero ad un singolo allevatore, e verso il quale sarebbero state già sporte delle denunce.

"L'allevatore pensa di fare quello che vuole, probabilmente perché la legge non interviene energicamente nei suoi confronti e delle denunce ricevute se n'è sempre fregato" afferma il sindaco. "L'incontro che ho chiesto al prefetto rientra in una serie di iniziative che ho posto in essere allo scopo di trovare una soluzione".