Nel mobile di casa nascondeva hashish e marijuana, 23enne finisce in manette

Un perquisizione eseguita di iniziativa dai carabinieri della stazione di Cosenza centro, ha consentito di trovare a casa di un 22enne del capoluogo, nascosti dentro un mobile, 226 grammi di hashish suddivisi in sette involucri in plastica termosaldata, altri 110 grammi di marijuana stavolta in quattro involucri termosaldati, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contante di 570 euro suddivise in banconote di vario taglio.

Fatta analizzare la droga nei laboratori del Lass di Vibo Valentia, è emerso che dalla stessa si sarebbero potute ricavate circa 3.900 dosi di hashish e altre mille di marijuana.

Per il 22enne sono così scattate le manette, in flagranza, per detenzione illecita di stupefacenti: processato per direttissima è stato poi sottoposto all’obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.