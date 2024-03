Basta animali nei circhi, la Lav scende in piazza: manifestazioni anche in Calabria

Nei fine settimana del 16 e 17 marzo, nell’ambito delle Giornate Nazionali LAV, sarà possibile sostenere la nostra campagna contro lo sfruttamento degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. "In varie piazze italiane saranno allestiti i tavoli LAV, dove sarà possibile firmare la petizione con cui chiederemo al Governo, anche in attuazione degli articoli 9 e 50 della Costituzione, di procedere speditamente con l’attuazione della Legge-delega sullo spettacolo e di porre finalmente fine a questa grande sofferenza per gli animali, anche aiutando economicamente la riconversione e il rilancio dei numeri circensi in spettacoli umani" annuncia l'associazione animalista.

"Facendo eco ad un sondaggio di settembre 2023, per il quale già il 76% dei cittadini italiani si era detto contrario al circo che usa ancora gli animali chiediamo agli italiani di supportarci nella nostra campagna e firmare la petizione" dichiara Eleonora Panella, responsabile area animali esotici LAV. "I dati parlano chiaro: la maggior parte degli italiani sono concordi sul fatto che gli spettacoli di intrattenimento pubblico con gli animali non abbiano più senso di esistere, fanno solo soffrire gli animali e non hanno alcun valore educativo. Cosa stiamo aspettando quindi? Il nostro Paese ha bisogno al più presto di una normativa nazionale che possa contrastare la condizione di sfruttamento e maltrattamento degli animali nei circhi".

Per l'occazione, a Reggio Calabria la sezione locale della LAV allestirà un banchetto informativo su Corso Garibaldi, nello spazio antistante il tapis roulant (incrocio con Via Foti e Via Furnari) aperto dalle 10 alle 17, dove oltre a firmare per la petizione sarà possibile acquistare delle uova pasquali dell'associazione.