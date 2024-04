Occhiuto ad assessori e dirigenti: “in periodo elettore niente nomine o deleghe”

"Per tutto il periodo elettorale, al fine di garantire la più ampia trasparenza e neutralità nella gestione delle relative procedure, non saranno effettuate nomine e/o designazioni - salvo che non siano strettamente necessarie - in quanto vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, o per esigenze funzionali non procrastinabili a data successiva alla conclusione della competizione elettorale. In ogni caso, ogni iniziativa in tal senso sarà preventivamente sottoposta al Presidente della Giunta regionale ed alla Giunta regionale, per le necessarie valutazioni".

E' quanto fa sapere Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo che si terranno dal 6 al 9 giugno.

"In tal senso - sottolinea ancora - intendo richiamare l’attenzione di tutti i destinatari della presente sull’opportunità di attenersi scrupolosamente alle direttive, nello svolgimento delle rispettive funzioni delle votazioni".

"I Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate, garantiranno in ogni caso, la continuità dell’azione amministrativa, procedono all’attuazione degli interventi già avviati sul Pnrr e sulle altre fonti di finanziamento, nonché all’eventuale avvio di nuovi progetti sulle diverse programmazioni solo nel caso in cui sussista il pericolo di perdita delle relative risorse, a causa del ritardo nell’attivazione delle procedure", conclude il presidente.