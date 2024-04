Incidente sulla Statale 280: auto perde il controllo e si schianta contro barriera centrale

Un'auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale questa mattina lungo la Statale 280, mentre procedeva in direzione Lamezia Terme. Per motivi ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro la barriera in cemento che delimita le due carreggiate, rimanendo a sua volta bloccato nel veicolo.

Lo stesso ha prontamente allertato i soccorsi. Sul posto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il malcapitato dalle lamiere immobilizzandolo su di una barella. L'uomo è stato poi trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico visti i notevoli disagi causati dal sinistro. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa dell'asflato scivoloso per le piogge delle ultime ore.