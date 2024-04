Tutto pronto per l’arrivo del Presidente Mattarella in visita a due aziende del cosentino

Sergio Mattarella

Funzionari della Prefettura di Cosenza e forze dell'ordine impegnati negli ultimi sopralluoghi e nella definizione minuziosa del programma di viaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella provincia brutia.

Il Capo dello Stato, martedì 30 aprile, - in occasione della Festa del Lavoro - visiterà due aziende al Distretto Agroalimentare - e incontrerà, oltre agli imprenditori, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, la presidente della Provincia Rosaria Succurro e la prefetta Vittoria Ciaramella.

La tabella di marcia è serrata: si parte dalla Gias di Mongrassano. L'azienda sviluppa da oltre mezzo secolo prodotti surgelati innovativi con un focus sulla tradizione culinaria italiana e della dieta mediterranea. Esporta in circa 15 paesi diversi e il processo di trasformazione è un punto cardine della qualità dei suoi prodotti.

Il presidente Mattarella poi si sposterà su Castrovillari per incontrare i vertici aziendali di Assolac/Granarolo. Lo stabilimento della città del Pollino è un'eccellenza nel settore caseario e vi si producono formaggi di alta qualità da generazioni, utilizzando solo latte fresco proveniente da allevamenti locali certificati. L'azienda lavora 45 milioni di litri di latte, proveniente per il 95% da allevatori calabresi e per il restante 5% da allevatori pugliesi. (ANSA)