Si pavoneggia su Facebook con foto d’armi, in casa gli scovano un arsenale

È costata cara ad un 50enne di Gioia Tauro la pubblicazione sui social di alcune foto. Immagini non di vita quotidiana e di gossip personale, bensì di armi con cui, sebbene non in possesso di regolare porto delle stesse, si sarebbe presentato in più occasioni su Facebook e avrebbe anche partecipato a gare di tiro.

Nei giorni scorsi, così, i Carabinieri della Compagnia cittadina, supportati dai colleghi dei Cacciatori di “Calabria”, hanno perquisito due abitazioni nel comune della Piana, arrestano l’uomo.

L’operazione è scattata proprio dalla visione delle immagini che lo stesso aveva messo on line, appunto sui suoi profili social. I militari, insospettiti dai suoi atteggiamenti assunti pubblicamente, hanno così deciso di effettuare un controllo, sequestrandogli in casa e in una sua proprietà rurale, una pistola semiautomatica cal. 6,35 con colpo in canna, un’altra semiautomatica cal. 9 con la matricola abrasa, una pistola semiautomatica cal. 7,65 con la matricola parzialmente abrasa e comprensiva di due caricatori e valigetta, oltre 110 mila euro, 500 cartucce cal. 12, altre 50 cal. 9x21, 118 cal. 7,65, 36 cal. 6.35, e 200 cal. 380.

Un vero e proprio arsenale, insomma, per cui sono scattate le manette per il 50enne che è stato poi accompagnato nel carcere di Palmi.