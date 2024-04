Premio Sila ‘49. Decina 2024: incontro con Viola Ardone

Viola Ardone

Venerdì 3 maggio alle 18, nella biblioteca “Stefano Rodotà” del Liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, in collegamento diretto via web, Viola Ardone presenta “Grande Meraviglia” (Einaudi editore). A dialogare con l’autrice, saranno presenti le professoresse Alba Battista e Rosanna Tedesco.

Romanzo molto intenso, segna il quarto appuntamento con la Decina 2024 del Premio Sila. Ancora una volta, il centro storico brutio schiuderà le sue porte alla letteratura.

Le pagine della Ardone affrontano un tema assai dibattuto quanto delicato come quello dei manicomi nel periodo successivo alla famosa Legge 180 del 1978, la cosiddetta “Legge Basaglia”, che ne ordinò la chiusura immediata, sebbene ci volle un ventennio perché fosse concretamente applicata. E lo fanno attraverso i due protagonisti delle vicende narrate, la giovane Elba, nata e cresciuta in un manicomio, e il dottor Fausto Meraviglia, medico basagliano, che dedica tutta la sua vita professionale per liberare le persone rinchiuse.