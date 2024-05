Crotone. Cavallo cade in un pozzo, recuperato con un’autogru

C’è voluto l’intervento di un’autogru, in supporto ad una squadra dei vigili del fuoco, per recuperare e mettere in salvo un cavallo che era caduto dentro in un pozzo situato in prossimità dell’abitazione del suo proprietario.

È accaduto questo pomeriggio in via delle Camelie, nella zona nord di Crotone. I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno raggiunto ed assicurato il povero animale con le fasce di sollevamento in dotazione all'autogru, e con lo stesso automezzo lo hanno riportato in zona sicura. Il cavallo, in buono stato di salute, è stato poi riaffidato al legittimo proprietario.