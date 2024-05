Faida nel vibonese: luce su tre omicidi e una lupara bianca, quattordici arresti

L’omicidio di Davide Fortuna a Vibo Marina

Quattordici persone sono al centro di una inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro che stamani ha portato ad altrettanti arresti, eseguiti congiuntamente dai Carabinieri e dalla Squadra mobile della polizia di Vibo Valentia.

Gli inquirenti ritengono infatti di aver fatto luce su quattro omicidi avvenuti nella provincia napitina tra il 2008 ed il 2012. Si tratta in particolare di un caso di lupara bianca, quello di Massimo Stanganello, il cui corpo non è stato mai ritrovato, e degli assassini di Michele Palumbo (QUI), il perito assicurativo ammazzato l’11 marzo 2010 nella sua villa a Longobardi; di Mario Longo (QUI), fatto fuori l’1 aprile del 2012 sulla strada per Triparni; e di Davide Fortuna (QUI), ucciso invece il 6 luglio dello stesso anno su una spiaggia di Vibo Marina.

L’ipotesi è che tutti gli assassini siano da ricondurre alla faida in atto allora tra la cosca di ‘ndrangheta dei Piscopisani e quella dei Patania di Stefanaconi.

Tra gli arrestati vi sono Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni”, di Nicotera Marina; Antonio Francesco, di Staropoli di Vibo; Francesco Alessandria di Sorianello; Salvatore, Saverio e Nazzareno Patania, di Stefanaconi; Stefano Farfaglia e Angelo David, entrambi di San Gregorio d’Ippona; Salvatore Tripodi, di Portosalvo; Salvatore Vita e Francesco D’Ascoli, di Vibo Marina; Rosario Fiorillo, detto “Pulcino”, Rosario Battaglia e Michele Fiorillo, detto “Zarrillo, tutti di Piscopio.

