Estorsione con cavallo di ritorno a Rossano, due assoluzioni

Erano stati arrestati in flagranza di reato, ma sono stati assolti in quanto estranei ai fatti. Questo l'epilogo di un procedimento giudiziario a carico di due soggetti, entrambi di nazionalità rumena, tratti in arresto per una tentata estorsione con cavallo di ritorno svolta a Rossano, assieme ad un terzo connazionale.

L'episodio si svolse all'interno del parcheggio di un supermercato, dove il gruppo avrebbe contattato telefonicamente la vittima chiedendo una somma di denaro per la restituzione del telefono cellulare che questa aveva smarrito. La donna accettò la proposta, ma prima di presentarsi all'incontro aveva allertato la Polizia, intervenuta celermente sul posto in borghese.

La vittima consegnò dunque il denaro ai malviventi ricevendo indietro il telefono: circostanza che fece subito scattare le manette per i tre uomini, arrestati in flagranza di reato. Tuttavia, al termine dell'esito processuale, due dei tre soggetti sono stati assolti in quanto ritenuti estranei ai fatti, non avendo svolto il ruolo di palo che gli era stato attribuito.