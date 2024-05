Calcio, Serie C. Il Picerno segna due reti e passa il turno, Crotone fuori dai playoff

Con un il risultato di 2 reti a 0 il Crotone esce dai playoff mentre il Picerno passa al secondo turno degli spareggi per la serie B. L’incontro, disputato a partire dalle dalle 21 allo stadio Curcio della cittadina lucana, davanti a circa un migliaio di spettatori, ha visto passare in vantaggio i padroni di casa, al 22’ del primo tempo, con una rete di del capitano Esposito; il secondo gol il Picerno lo sigla con D’Agostino al 7’ di recupero del secondo tempo.

La formazione lucana non aveva mai superato il primo turno dei play off per la promozione nella cadetteria e ora la formazione di mister Emilio Longo – a cui per qualificarsi sarebbe bastato anche il pareggio - sabato prossimo, 11 maggio, affronterà il Taranto in trasferta. La stagione dei pitagorici invece finisce con l’amaro in bocca.

IL TABELLINO

Picerno-Crotone 2-0.

Picerno: Summa; Novella, Allegretto, Gilli, Guerra; Gallo, Pitarresi (42’st Pagliai); Albertini (42’st Ciko), Maiorino (29’st Ceccarelli), Esposito (21’st D’Agostino), Santarcangelo. A disp.: Merelli, Biasiol, De Ciancio, Petito, Graziani, Savarese, Murano. All. Longo

Crotone: D’Alterio; Leo (1’st Rispoli), Loiacono (33’st Comi), Gigliotti, Giron; Tribuzzi, Vinicius (35’st D’Errico), D’Ursi (15’st Kostadinov); D’Angelo (1’st Zanellato); Tumminello, Gomez. A disp.: Dini, Martino, Bove, Battistini, Crialese, Felippe, Vitale, Bruzzaniti, Cantisani. All. Zauli

Arbitro: Turrini di Firenze

Marcatori: 22’pt Esposito, 50’st D’Agostino

Ammoniti: Gallo (P), Gomez (C), Summa (P);

Recupero: 2’ pt; 6’ st;

Angoli: 2 Pic. - 2 Cro