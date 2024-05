Controlli nelle zone della movida reggina: due denunce

Proseguono i controlli dei Carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, che in vista dell'imminente avvio della stagione estiva hanno intensificato le attività con l'aiuto del Nucleo Ispettorato del Lavoro al fine di contrastare le violeazioni in materia. Questa volta l'attenzione dei militari si è concentrata nelle aree della movida di Reggio Calabria, ed in particolare ai lidi balneari in corso di allestimento.

Proprio presso un lido balneare in fase di allestimento sono state riscontrate diverse irregolarità, costata una denuncia a piede libero sia al rappresentante dello stabilimento che al titolare di una ditta di termoidraulica impegnata in dei lavori al suo interno. Proprio quest'ultima ditta avrebbe impiegato della manodopera clandestina intervenendo, tra l'altro, su di un impianto elettrico non a a norma. Contestate anche diverse irregolarità sulla sicurezza dei lavoratori e sulla loro sorveglianza sanitaria.

Oltre alle denunce, i Carabinieri hanno anche disposto la sospensione dell'allestimento del lido balneare, ed elevato sanzioni per oltre 33 mila euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.