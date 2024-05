Cosenza, nel primo trimestre del 2024 calano i reati ma aumentano gli arresti

Mentre si intensificano i controlli da parte della Questura di Cosenza non solo in città ma in tutta la provincia, visto l'approssimarsi della stagione estiva, si traccia un primo bilancio di questo 2024. Oltre alle importanti operazioni come Alto Impatto e Focus 'ndrangheta, che dall'ottobre dello scorso anno hanno permesso di identificare oltre 80 mila persone, l'analisi della criminalità ci permette di osservare alcuni dati indicativi della situazione tanto in città quanto nella provincia.

Il primo dato che salta all'occhio è quello relativo agli arresti, aumentati rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra gennaio ed aprile si sono registrati 48 arresti in città ed altri 90 nel resto della provincia. Aumentanti anche i fogli di via (58), le sorveglianze speciali (9), i Daspo (23) e gli ammonimenti (40). Al contrario, sono generalmente diminuiti i reati denunciati.

Nel capoluogo bruzio si sono registrate 883 denunce, tra cui spiccano i danneggiamenti (662) ed i reati informatici (106). Nel resto della provincia si contano invece 4.584 denunce, specialmente furti (1.120) danneggiamenti (662), truffe informatiche (623).