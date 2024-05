Prova a farsi inviare della droga per posta: scoperto ed arrestato

Aveva provato a farsi spedire un pacco contenente diverse sostanze stupefacenti dalla Spagna, che però è stato intercettato ancora prima di lasciare la penisola iberica facendo partire delle indagini. Indagini che si concludono oggi con l'arresto di un uomo residente a Lamezia Terme, accusato di essere dedito allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti.

L'episodio risale al febbraio del 2022, quando il Servicio de Vigilancia Aduanera avvertì la Guardia di Fiananza di un pacchetto destinato all'Italia partito da una ditta di trasporti di Coslada, nei pressi di Madrid. Il pacco conteneva complessivamente tre chili di droga tra hashish, cocaina ed ecstasy, ed era destinato a Lamezia Terme.

Partite subito le indagini coordinate dalla locale Procura, è stato possibile risalire al reale destinatario del pacco, che è stato monitorato per diverso tempo dalle fiamme gialle. Nel dicembre del 2022 sono stati seguiti i suoi spostamenti sempre in Spagna, dove pare fosse solito rifornirsi, ed al rientro in Italia è stato sorpreso con oltre un chilo di marijuana al seguito.

Le indagini sono proseguite fino a metà 2023, e coinvolgono anche altri due soggetti al momento indagati per spaccio e favoreggiamento personale, in quanto si sarebbero rifiutati di rispondere alle domande delle forze dell'ordine, ed altre tre persone scoperte ad acquistare abitualmente la droga dal principale indagato, che è stato arrestato e trasferito in carcere.