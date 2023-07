Lamezia. Pizzicato con droga in casa, arrestato. Scovato anche un Kalashnikov

Nella mattinata di venerdì scorso, 28 luglio, durante dei servizi contro lo spaccio di stupefacenti, a Lamezia Terme, gli uomini della Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia cittadino, in collaborazione con i colleghi del reparto Cinofili di Vibo Valentia, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 23enne del posto, I.S., con precedenti per reati di armi, stupefacenti e contro il patrimonio.

Nel corso della perlustrazione, sono stati così ritrovati oltre un chilo e trecento grammi di marijuana, altri 30 di hashish, 5 di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello dosi.

Al termine dell’accurato controllo, l’indagato è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dello stesso servizio, ma in un altro controllo eseguito in un terreno agricolo, nel quale si era soffermata l’attenzione del cane antidroga, è stato invece scovato e sequestrato un fucile mitragliatore.

Si tratta di un Kalashnikov che era stato nascosto in una buca, dove sono stati trovati anche oltre 319 grammi di marijuana e 96 di hashish, il tutto posto sotto sequestro ed oggetto di ulteriori indagini.